Χάος στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά: Αναστολή στις αναχωρήσεις λόγω απεργίας των μελών της υπηρεσίας ασφαλείας

Σήμερα συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά, λόγω της απεργίας των υπαλλήλων της εταιρείας Security Masters, η οποία είναι επιφορτισμένη κυρίως με τον έλεγχο των ταξιδιωτών πριν από την επιβίβασή τους.

Here we go again. Day 2. People are getting angry. Chaos and no info. Still disabled people, still elders, still little kids. Still no humanity. Harder and harder to be on the side of workers. #charleroi@CRL_Airport#strikepic.twitter.com/n0uTr860wz