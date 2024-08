Χάος στο αεροδρόμιο του Σικάγο: Εξαγριωμένη επιβάτης πετούσε οθόνες υπολογιστών επειδή έχασε την πτήση της - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε, η γυναίκα φαίνεται να περνάει πίσω από τον πάγκο ελέγχου αποσκευών, φωνάζοντας «Ηλίθιοι!» στους υπαλλήλους. Ένας άνδρας προσπάθησε να τη σταματήσει, αλλά η γυναίκα άρπαξε μια οθόνη και την πέταξε με δύναμη, χτυπώντας τον στην κοιλιά. Στη συνέχεια, έριξε μια δεύτερη οθόνη υπολογιστή στο πάτωμα.

Ένας επιβάτης που κατέγραψε το περιστατικό ανέφερε στο Storyful ότι η γυναίκα είχε μόλις χάσει την πτήση της και «τρελάθηκε» όταν της απαγορεύτηκε η επιβίβαση.

Angry passenger hurls computer monitor at airline staff in O'Hare

A woman shocked onlookers as she leaped over a check-in counter and hurled a computer monitor at Frontier Airlines staff at Chicago O’Hare International Airport in Illinois. pic.twitter.com/bOYrxHDeF1