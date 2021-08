Xάος στο Αφγανιστάν: Νεκροί από ποδοπατήματα, αγνοούνται παιδιά – Δεκάδες χιλιάδες εκλιπαρούν να εγκαταλείψουν την Καμπούλ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters - ΒΙΝΤΕΟ: SKYNEWS

Όλο και περισσότερα παιδιά φαίνεται πως χάνονται και έκτοτε αγνοούνται εν μέσω του χάους που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά ΜΜΕ.

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ariana μετέδωσε πως μια οικογένεια από την Καμπούλ έχει αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού, το οποίο είχε χαθεί και το βρήκε να έχει παγιδευτεί στο αγκαθωτό συρματόπλεγμα που περιβάλλει το συγκρότημα του αεροδρομίου.

Παρά τις προσπάθειές τους, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους γονείς του παιδιού, λέει η οικογένεια.

Το αγοράκι, ηλικίας περίπου 6 ετών, είπε πως η οικογένειά του πήγε στο αεροδρόμιο σε μια προσπάθεια να φύγει από τη χώρα.

Ο πατέρας του προφανώς έπεσε εν μέσω του πλήθους και το παιδί δεν έχει δει κανέναν γονέα του από εκείνη τη στιγμή.

Αφγανοί δημοσιογράφοι μεταδίδουν, επίσης, ότι πολλοί αναρτούν φωτογραφίες με παιδιά που αγνοούνται στο αεροδρόμιο.

Η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ παραμένει από τις πιο χαοτικές που έχουν αντιμετωπιστεί ποτέ μέχρι σήμερα, ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα πλήθη των ανθρώπων που εξακολουθούν να συρρέουν στο αεροδρόμιο με την ελπίδα να απομακρυνθούν από την χώρα.

Σκηνές χάους στο αεροδρόμιο

Δημοσιογράφος, που βρίσκεται μεταξύ ομάδας εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και πανεπιστημιακών, η οποία είχε την τύχη να καταφέρει να φτάσει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σήμερα, περιγράφει σκηνές από ανθρώπους που στην απόγνωσή τους κρεμόντουσαν ή έμπαιναν στο λεωφορείο που τους μετέφερε εκεί.

"Μας έδειχναν τα διαβατήριά τους και φώναζαν: "Πάρτε μας μαζί σας, σας παρακαλούμε πάρτε μας μαζί σας", διηγήθηκε ο δημοσιογράφος στο AFP. "Ο μαχητής των Ταλιμπάν που βρισκόταν στο φορτηγό μπροστά μας αναγκάστηκε να ρίξει στον αέρα για να διαλύσει το πλήθος".

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News μετέδωσε χθες, Σάββατο, εικόνες από τουλάχιστον τρία πτώματα που είχαν καλυφθεί με λευκά σεντόνια, τα οποία κείτονταν έξω από το αεροδρόμιο. Οι συνθήκες θανάτου τους δεν είναι γνωστές.

Ο δημοσιογράφος του Sky News Στιούαρτ Ράμσι, ο οποίος βρισκόταν εκεί, είπε ότι οι τραγωδίες αυτές είναι "αναπόφευκτες", καθώς κάποιοι άνθρωποι "συνθλίβονται", ενώ άλλοι "αφυδατώνονται και είναι τρομοκρατημένοι".

Sky's Stuart Ramsay says the situation outside Kabul's airport is 'calmer', but it 'could change anytime'.

People have been queuing for evacuation for hours and days with little water, and crowd crushing resulted in at least three deaths.

Latest: https://t.co/HOW1wt0fpzpic.twitter.com/UJKxToC8xo