Χάος στο Αφγανιστάν: Έπεσε η Καμπούλ - Ειρηνικά η μετάβαση της εξουσίας στους Ταλιμπάν - Βίντεο

Αντάρτες Ταλιμπάν εισήλθαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς οι ΗΠΑ εκκένωναν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους με ελικόπτερα. Σύμφωνα με ανταποκρίτρια του CNN, στους δρόμους της Καμπούλ, καθώς οι Ταλιμπάν περιμένουν μια «ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», επικρατεί το απόλυτο χάος.

Οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι και οι άνθρωποι οδηγούν ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου, καθώς «προσπαθούν απεγνωσμένα» να φύγουν.

«Το Αφγανιστάν θα έχει μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς μια μεταβατική κυβέρνηση». Με αυτά τα λόγια διά στόματος υπουργού Εσωτερικών, η αφγανική κυβέρνηση παραδέχεται την ήττα της από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι μέσα σε λιγότερο από δέκα μέρες από την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, κατάφεραν να φτάσουν στην πρωτεύουσα.

Την ίδια στιγμή διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο, ενώ οι ΗΠΑ απομάκρυναν τους διπλωμάτες τους από την πρεσβεία με ελικόπτερο Σινούκ.

Leader #Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar has entered the presidential palace of #Afghanistanpic.twitter.com/6O9GHiGnwY — Aishwarya Kapoor (@aishkapoor) August 15, 2021

«Η Καμπούλ δεν θα δεχθεί επίθεση», διαβεβαιώνει ο υπ. Εσωτερικών

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του Αφγανιστάν Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ, η πρωτεύουσα Καμπούλ δεν θα δεχθεί επίθεση. «Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου», είπε ο Αφγανός υπουργός Εσωτερικών.

«Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

Taliban Enter Kabul, President Ashraf Ghani To Step Down, Say Reportshttps://t.co/kXTzkj3uYvpic.twitter.com/k1ccTF3m6X — NDTV (@ndtv) August 15, 2021

Λίγο πριν, ο εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ είπε στο BBC πως μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγονται συνομιλίες με το προεδρικό μέγαρο σχετικά με μια ειρηνική κατάληψη της εξουσίας. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ τις οργανώνει.

«Οι μαχητές των Ταλιμπάν βρίσκονται σε αναμονή σε όλες τις εισόδους της Καμπούλ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για μια ειρηνική και ικανοποιητική μετάβαση της εξουσίας», είπε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Μπισμιλάχ Καν Μοχαμάντι είπε επίσης σε ένα βιντεομήνυμα, που ανήρτησε στο Facebook ότι εκείνος, ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, εγγυάται την ασφάλεια της Καμπούλ.

Taliban have finally taken control of the most important crossing of the country at Torkham bordering with Pakistan.... As troops of the Islamic emirate arrive to replace the Kabul regime officials, Pakistani armed forces watch in peace. A friendly border at last! ???? pic.twitter.com/UotK64vtd3 — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) August 15, 2021

Ανέφερε, επιπλέον, ότι έχει γίνει γνωστό πως ο πρόεδρος Άσραφ Γάνι συναντήθηκε με πολιτικούς και τους ανέθεσε να συγκροτήσουν μια αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στην Ντόχα τη Δευτέρα για να επιτευχθεί συμφωνία με τους Ταλιμπάν.

«Σας διαβεβαιώνω όλους σας ότι η ασφάλεια της Καμπούλ θα διατηρηθεί εωσότου επιτευχθεί μια συμφωνία», δήλωσε ο Μοχαμάντι.

Όπως μάλιστα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν έφθασε στο προεδρικό μέγαρο στην Καμπούλ για τη διεξαγωγή συνομιλιών με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα, επίσης, με το Al Arabiya, το γραφείου του προέδρου της χώρας Άσραφ Γάνι είπε σήμερα πως η κατάσταση στην Καμπούλ βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν καταλάβει την αφγανική πρωτεύουσα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για μάχες εντός της πόλης, μεταδίδει το Reuters.

Ωστόσο, στην Καμπούλ επικρατεί αναταραχή, καθώς πολλοί άνθρωποι επιχείρησαν να πάρουν τις οικονομίες τους, να αγοράσουν φαγητό και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Σε πολλούς δρόμους επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι πολίτες είτε προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είτε να μεταβούν στο αεροδρόμιο, περιγράφουν κάτοικοι.

«Ορισμένοι άφησαν τα κλειδιά στα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να περπατούν προς το αεροδρόμιο», είπε ένας κάτοικος σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

Ένας άλλος ανέφερε: «Ο κόσμος επιστρέφει στα σπίτια του υπό τον φόβο να ξεσπάσουν μάχες».

Εγκαταλείπουν την Καμπούλ αξιωματούχοι και διπλωμάτες των ΗΠΑ

Λίγο νωρίτερα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι Ταλιμπάν εισέρχονταν στην πόλη «από όλες τις πλευρές».

Μάλιστα tweet στον λογαριασμό του αφγανικού προεδρικού μεγάρου ανέφερε πως ακούστηκαν πυρά σε ορισμένα σημεία γύρω από την Καμπούλ, αλλά πως οι δυνάμεις ασφαλείας, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους, έχουν τον έλεγχο της πόλης.

US miilitary helicopters evacuate the US Embassy in Kabul as the Taliban enter the citypic.twitter.com/0QBxfSU4n8 — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) August 15, 2021

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως οι διπλωμάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο από την πρεσβεία που βρίσκεται στον οχυρωμένο τομέα Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στέλνονται για να βοηθήσουν τις εκκενώσεις μετά την προέλαση-αστραπή των Ταλιμπάν που οδήγησε την ισλαμική οργάνωση στην Καμπούλ μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφεραν πως η Καμπούλ θα μπορούσε να κρατήσει τουλάχιστον για τρεις μήνες.