Χάος στο εμπόλεμο Σουδάν από τις καταρρακτώδεις βροχές - 17 νεκροί, κατέρρευσαν χιλιάδες σπίτια

Ως τώρα έχουν καταστραφεί κάπου 11.500 κατοικίες, είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Υποδομών της πολιτείας Σαμίρ Σάαντ. Πέρα από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 170 έχουν τραυματιστεί.

Ισχυρές βροχοπτώσεις συνήθως καταγράφονται στο Σουδάν μεταξύ του Μαΐου και του Οκτωβρίου. Η χώρα βιώνει την περίοδο αυτή πλημμύρες που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, υποδομές, καλλιέργειες.

Την περασμένη εβδομάδα είχαν ήδη καταγραφεί πέντε θάνατοι στο Πορτ Σουδάν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Δεκάδες ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπέστησαν ζημιές πάνω από 5.000 κατοικίες εκεί.

War.

Hunger.

Displacement.

And now heavy rains and floods.

People are facing crisis upon crisis in Sudan with no end in sight.

