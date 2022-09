Χάος στο Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις και αναφορές για τουλάχιστον 10 νεκρούς - «Έπεσε» το Ιντερνετ - ΕΙΚΟΝΕΣ

Η 22χρονη Μαχσά, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης η αστυνομία ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

Η Αμινί έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και δήλωσε η οικογένεια.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα της ο οποίος κατήγγειλε ότι οι αρχές δεν τον άφησαν να δει την κόρη του μετά τον θάνατό της. Όπως είπε οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι η κοπέλα έπαθε καρδιακή προσβολή και στην συνέχεια έπεσε σε κώμα. Όμως, η οικογένειά της υποστηρίζει ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. «Λένε ψέμματα. Όλα είναι ένα ψέμα. Όσο και αν παρακάλεσα δεν με άφησαν να την δω αφότου πέθανε. Δεν έχω ιδέα τι της έκαναν», δήλωσε ο πατέρας της.

Οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από τότε, οδήγησαν σε σκληρές συγκρούσεις των πολιτών με τις δυνάμεις ασφαλείας, με συνέπεια η κατάσταση να βρίσκεται σήμερα εκτός ελέγχου.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη χώρα εδώ και χρόνια, με χιλιάδες γυναίκες να καίνε τις μαντήλες τους και να κόβουν τα μαλλιά τους.

Αναφορές από την κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, την οποία το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει, ανέφεραν ότι τρεις διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας την Τετάρτη, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 10.

Αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν διαδηλωτές, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να πυροβολήθηκαν από ένοπλους αντιφρονούντες .

