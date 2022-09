Χάος στο Ιράν: Ο στρατός απειλεί να κατέβει στους δρόμους για να καταστείλει τις διαδηλώσεις - Τουλάχιστον 36 νεκροί

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης η αστυνομία ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

Η Αμινί έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και δήλωσε η οικογένεια.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα.

Women in Iran are burning their hijabs, cutting their hair and protesting for freedom. Sending love to the brave women in Iran. I hope the world is watching #MahsaAmini pic.twitter.com/UjNQX16Pas

Ο θάνατος της Αμινί προκάλεσε τεράστιο κύμα οργής και τις χειρότερες διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν από το 2019. Οι περισσότερες επικεντρώνονται στις βορειοδυτικές επαρχίες όπου ζουν Κούρδοι, αλλά έχουν εξαπλωθεί και στην πρωτεύουσα, όπως και σε τουλάχιστον 50 πόλεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση βίας για να τις διαλύσει.

The US has imposed sanctions on Iran's feared morality police, accusing it of "abuse and violence against Iranian women".

The move follows unrest over the death of Mahsa Amini, who died in police custody.https://t.co/MbOxo6IPlfpic.twitter.com/gg6uIyrzyH