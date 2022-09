Xάος στο Ιράν: Συνελήφθη η ρεπόρτερ που αποκάλυψε την υπόθεση της Μαχσά Αμινί

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν ένα από τα γνωστότερα μαχητικά μέλη της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν, τον Μαζίντ Ταβακολί, καθώς και τη δημοσιογράφο Νιλουφάρ Χαμεντί, η οποία διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στην αποκάλυψη του θανάτου της Μαχσά Αμινί η οποία βρισκόταν υπό κράτηση.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ οι συλλήψεις αυτές έρχονται την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν μετά την ανακοίνωση, στις 16 Σεπτεμβρίου, του θανάτου της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία έπεσε σε κώμα αφού συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη για «ανάρμοστη ενδυμασία» και κρατήθηκε από την αστυνομία ηθών. Η καταστολή των διαδηλώσεων αυτών έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η σύλληψη που έχει άμεση σχέση με τον θάνατο της Μαχσά Αμινί είναι εκείνη της Νιλουφάρ Χαμεντί, δημοσιογράφου της Τεχεράνης η οποία είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν σε κώμα η Μαχσά Αμινί, συμβάλλοντας έτσι στην γνωστοποίηση του θέματος και την κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την τύχη της γυναίκας, όπως ανακοίνωσε μέσω του Telegram η εφημερίδα Shargh για την οποία εργάζεται η Χαμεντί.

Nilufar Hamedi is a journalist who went to Kasri hospital and published the news of #Mahsa_Amini. Nilofar was arrested yesterday morning and his house was searched.#OpIran#??????_?????#??_??_??????_??????pic.twitter.com/q5cT8voV6L — Mosa naftali (@MosaNaftali) September 23, 2022

Παράλληλα, ο Μαζίντ Ταβακολί, ο οποίος έχει συλληφθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την αμφισβητούμενη προεδρική εκλογή του 2009, συνελήφθη εκ νέου την περασμένη νύκτα, όπως έκανε γνωστό μέσω του Twitter ο αδελφός του, Μοχσέν.

Ακόμα ένα μαχητικό μέλος της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν, ο Χοσεΐν Ροναγί, κατάφερε να διαφύγει από τους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν στο σπίτι του ενώ έδινε συνέντευξη στο κανάλι Iran International με έδρα το Λονδίνο, όπως το ίδιο το κανάλι μετέδωσε.

Hossein Ronaghi was live on air talking to @IranIntl's @Sima_Sabet when security forces raided his home and arrested him.#IranProtestspic.twitter.com/uj2JcKIa9X — Iran International English (@IranIntl_En) September 22, 2022

Τέλος, συνελήφθη επίσης η φωτορεπόρτερ Γιαλντά Μοαϊερί ενώ κάλυπτε τις διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), η οποία απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων που έχουν συλληφθεί επειδή κάλυψαν αυτή την υπόθεση.