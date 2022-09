Χάος στο Ιράν: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, το πρακτορείο Fars μετέδωσε τη σύλληψη 88 διαδηλωτών στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αρχές προχώρησαν και σε άλλες συλλήψεις στις πόλεις Ζανζάν, Καράζ και Κερμάν.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που πέθανε η Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη επειδή «φορούσε ανάρμοστα ρούχα». Το κίνημα διαμαρτυρίας έχει εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

«Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, ταραξίες επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια και προξένησαν ζημιές σε δημόσια περιουσία σε κάποιες περιοχές της Μαζανταράν υπό την καθοδήγηση ξένων πρακτόρων», κατήγγειλε ο Καριμί.

Anti-regime protest continue in capital, #Tehran and several other cities on Saturday night. #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/XLnNRCdI8k

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ απείλησε χθες Κυριακή ότι δεν θα επιδείξει «καμία επιείκεια» έναντι των διαδηλωτών έπειτα από 10 ημέρες κινητοποιήσεων στη χώρα μετά τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή σε 41 ανθρώπους.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί είχε ζητήσει νωρίτερα από τις δυνάμεις ασφαλείας να αντιδράσουν «με αποφασιστικότητα έναντι όσων πλήττουν την ασφάλεια και την ειρήνη της χώρας και του λαού».

Ο Εζεΐ επέμεινε «στην ανάγκη να δράσουν χωρίς καμία επιείκεια» έναντι των υποκινητών «των ταραχών», όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Mizan Online.

Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των ιρανικών αρχών στον οποίο περιλαμβάνονται διαδηλωτές και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, 41 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Iran, Shiraz, Saturday.

Women are leading this uprising against repression. Forced hijab is the symbol. Removing it is the sign of resistance. pic.twitter.com/DVzMk1D3zv