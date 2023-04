Χάος στο Σουδάν: Συγκρούσεις στρατού και παραστρατιωτικών δυνάμεων RSF - Αναφορές για νεκρούς - Διεθνής ανησυχία

Η Πολεμική Αεροπορία του Σουδάν διεξάγει επιχειρήσεις κατά των επιθέσεων των πανίσχυρων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), όπως ανέφερε ο στρατός σε μία σημερινή ανακοίνωσή του, καθώς οι συγκρούσεις γενικεύονται σε όλη τη χώρα. Πλάνα τηλεοπτικού σταθμού παρουσίασαν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πετάει στον ουρανό της πρωτεύουσας Χαρτούμ, χωρίς το Reuters να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το αναφερόμενο τηλεοπτικό υλικό. Επίσης, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και της RSF στην πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, Ελ Φάσερ.

Several aircraft damaged including a Saudia A330 at Khartoum Airport as Sudan’s paramilitary Rapid Support Forces takes control of the airport after days of tension in the country. pic.twitter.com/sVG3nT8VPp