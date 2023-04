Χάος στο Σουδάν: Τουλάχιστον 56 νεκροί στις εχθροπραξίες - Σχεδόν 600 οι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο Έλληνες

Συγκλονιστική μαρτυρία του Μητροπολίτη Νουβίας και παντός Σουδάν Σάββα

Την ώρα της λειτουργίας της πρώτης Ανάστασης η εκκλησία ήταν περικυκλωμένη από τεθωρακισμένα και έπεσε ρουκέτα που τραυμάτισε δύο Έλληνες.

«Ήρθαν δυο Έλληνες και μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να σταματήσουμε γιατί έξω από το ναό έχει πολλά τάνκ, πολύ στρατό και είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Συντομεύσαμε τη λειτουργεία όμως είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός καθώς αυτοί οι Έλληνες βγαίνοντας έξω από την εκκλησία και κατευθυνόμενοι προς το σπίτι τους, γιατί μένουν μέσα στην ελληνική κοινότητα, έπεσε δίπλα τους μια ρουκέτα και τους τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Είναι στο νοσοκομείο, περιμένουμε να δούμε αν θα τους χειρουργήσουν ή όχι.

«Χτυπάνε τη Μητρόπολη με σφαίρες, υπάρχουν Ελληνικές σημαίες απ’ έξω και ποτέ δεν έχει γίνει ξανά αυτό. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη από παντού βγαίνουν καπνοί. Προφανώς έχουν χτυπήσει υπουργεία γιατί γύρω από τη Μητρόπολη είναι τα υπουργεία εξωτερικών, εσωτερικών, δικαιοσύνης, το παλάτι. Προφανώς χτυπάνε τα υπουργεία απ’ ότι φαντάζομαι γιατί δεν μπορείς να βγεις έξω είναι πολύ επικίνδυνο.»

Επίτιμος και άμισθος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν: Μάχες και αδέσποτα πυρά

Ο επίτιμος και άμισθος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, Γεράσιμος Παγουλάτος, επισημαίνει: Αυτή τη στιγμή το Χαρτούμ είναι επικίνδυνο. Πρέπει να περάσουν μια δυο μέρες ,να εκτονωθεί η κατάσταση ώστε να μπορέσουν να προσγειωθούν κάποια αεροπλάνα και σε συνδυασμό με την ΕΕ που έχει την εποπτεία να μπορέσει να γίνει κάποια εκκένωση αν χρειαστεί.»

Σύσταση από το υπουργείο Εξωτερικών

Το υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης ασφαλείας που εξελίσσεται στο Σουδάν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στη χώρα αυτή.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει διπλωματική αρχή στο Σουδάν. Αρμόδια είναι η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο. (τηλέφωνα επικοινωνίας (00202) 27955915, (00202) 27959443, (00202)27951074 και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 00201 220940119).

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

Το Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στη χώρα αυτή.

Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη εκεί να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει διπλωματική Αρχή στο Σουδάν, αρμόδια είναι η Πρεσβεία μας στο Κάιρο (τηλέφωνα επικοινωνίας (00202) 27955915, (00202) 27959443, (00202)27951074 και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 00201 220940119).

Coup attempt in Sudan, action of MiG-29 SE of the regular army against the coup plotters (rapid reaction force) in the city of Khartoum.

By the way, a few months ago, Sudan gave permission to the Russian Federation to build a base in the Red Sea. Is this the West's answer? pic.twitter.com/KWUPDsIGdM