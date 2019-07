Χάος στο Χονγκ Κονγκ: Συγκρούσεις με την αστυνομία - Διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ ανέστειλε τη διαδικασία κύρωσης του νόμου για τις εκδόσεις, αλλά δεν απέσυρε το κείμενο.

Αυτό το σχέδιο νόμου προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους τους Χονγκ Κονγκ, στους οποίους κατέβηκαν έως και 2 εκατομμύρια άνθρωποι στις 16 Ιουνίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, από τον συνολικό πληθυσμό των 7 εκατομμυρίων κατοίκων της πρώην βρετανικής αποικίας. Μολονότι οι κινητοποιήσεις αυτές ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές και πάλι είχαν ξεσπάσει συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές.

Σήμερα οι εντάσεις ξέσπασαν όταν μικρές ομάδες διαδηλωτών, κυρίως νέοι με καλυμμένα πρόσωπα, έστησαν οδοφράγματα παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία σε τρεις μεγάλες οδικές αρτηρίες στην καρδιά του Χονγκ Κονγκ.

Στους γύρω δρόμους, ένας από τους διαδηλωτές, ο Σαμ Μου, που κρατούσε μαύρες σημαίες, εξήγησε σχετικά μιλώντας στο AFP: "Αυτό είναι το σύμβολο της πτώσης της πόλης μας". "Οι ελευθερίες της πόλης μας συρρικνώνονται. Κατευθύνεται προς τον απολυταρχισμό", είπε.

Για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών είχαν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των ταραχών με κράνη και ασπίδες.

Λίγο πριν από την παραδοσιακή τελετή της έπαρσης της κινεζικής σημαίας και αυτής του Χονγκ Κονγκ, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο από την παράδοση της κυριαρχίας της πόλης από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα την 1η Ιουλίου του 1997, οι διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση από τους αστυνομικούς.

Οι δυνάμεις της τάξης τους επιτέθηκαν με ρόπαλα και σπρέι αερίου, ενώ σε κάποια σημεία οι διαδηλωτές πετούσαν εναντίον τους αυγά. Μια διαδηλώτρια είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και αιμορραγούσε, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Περιορισμός των ελευθεριών

Οι διαμαρτυρίες που πυροδοτήθηκαν από την απόρριψη του σχεδίου νόμου για την έκδοση υπόπτων στην ηπειρωτική Κίνα, διευρύνθηκαν σε μια γενικευμένη καταγγελία της δράσης της τοπικής κυβέρνησης, την οποία δεν εμπιστεύεται η πλειοψηφία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ, καθώς πιστεύει ότι επέτρεψε, ή ακόμη και ευνόησε, τον περιορισμό των ελευθεριών της από το Πεκίνο.

Βάσει της συμφωνίας που διέπει την επιστροφή από τη Βρετανία της κυριαρχίας του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα, η περιοχή αυτή χαίρει ελευθεριών που είναι άγνωστες στην υπόλοιπη Κίνα, θεωρητικά ώς το 2047, βάσει της αρχής "μια χώρα, δύο συστήματα".

Οι δημοκράτες από όλες τις πλευρές διοργανώνουν σε κάθε επέτειο της επιστροφής της κυριαρχίας του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα μια διαδήλωση για να προβάλουν τις δημοκρατικές τους αξιώσεις, μεταξύ των οποίων κεντρική θέση κατέχει η εκλογή του επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης με καθολική ψηφοφορία.

Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή στις διαδηλώσεις αυτές ήταν μαζική. Το 2014, το αίτημα για δημοκρατία έδωσε πνοή σε μια τεράστια κινητοποίηση με την κατάληψη του επιχειρηματικού τομέα του Χονγκ Κονγκ για εβδομάδες, η οποία έμεινε γνωστή ως "Κίνημα της Ομπρέλας". Ωστόσο αυτό δεν κατάφερε να αποσπάσει από το Πεκίνο καμία παραχώρηση.

Αυτήν τη φορά, οι διαδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο του γενικευμένου κύματος διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου νόμου για την έκδοση υπόπτων στην ηπειρωτική Κίνα, αλλά και της οργής που έχει προκληθεί από την αστυνομική βία.

Οι διαδηλωτές αξιώνουν επίσης την παραίτηση της επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Κάρι Λαμ, όπως και να δοθεί τέλος στις διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά των διαδηλωτών που συνελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Λαμ, η οποία δεν είναι δημοφιλής στο Χονγκ Κονγκ, τηρεί ένα χαμηλό προφίλ από τότε που ανέστειλε τη διαδικασία επικύρωσης του σχεδίου νόμου, χωρίς ωστόσο να το αποσύρει. "Αυτό που έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες προκάλεσε συγκρούσεις και διαμάχες ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κατοίκους", αναγνώρισε, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική περί άμβλυνσης των εντάσεων που χρησιμοποιεί εδώ και μέρες χωρίς ωστόσο να επιτυγχάνει την υποχώρηση των διαδηλωτών από τις διεκδικήσεις τους.

Πολιτική ανυπακοή

Οι διαδηλωτές, στην πλειοψηφία τους νεαροί φοιτητές, έχουν ορκιστεί να συνεχίσουν την εκστρατεία τους πολιτικής ανυπακοής.

"Ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα χάσουμε το θάρρος μας, γι'αυτό θα βρισκόμαστε συνέχεια στους δρόμους", είπε σχετικά ο 22χρονος λογιστής Τζέισον Τσαν. "Η αντίσταση δεν είναι θέμα μιας μέρας, είναι κάτι το μακροπρόθεσμο".

Η σημερινή διαδήλωση αναμένεται να ακολουθήσει την πορεία των δύο μαζικών κινητοποιήσεων που έγιναν τον περασμένο μήνα μέχρι το τοπικό κοινοβούλιο.

Σήμερα προγραμματίζεται παράλληλα να συγκεντρωθούν στο ίδιο σημείο εκκίνησης διαδηλωτές φιλικά διακείμενοι στο Πεκίνο, το οποίο δημιουργεί φόβους για μια αντιπαράθεση.

Χθες Κυριακή δεκάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ διαδήλωσαν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην αστυνομία, σε μια ένδειξη του χάσματος που υπάρχει στην κοινωνία του Χονγκ Κονγκ.

