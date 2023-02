Χάος στον Λίβανο: Καταθέτες έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες στη Βηρυτό - ΒΙΝΤΕΟ

Στόχος των διαδηλωτών έγιναν τουλάχιστον έξι υποκαταστήματα τραπεζών, την ώρα που η λιβανέζικη λίρα υποχώρησε σήμερα σε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ στην ισοτιμία της με το δολάριο, δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης Depositors Outcry, που εκπροσωπεί καταθέτες τα χρήματα των οποίων παραμένουν εγκλωβισμένα στο τραπεζικό σύστημα του Λιβάνου.

Από το 2019 οι τράπεζες της χώρας έχουν επιβάλει περιορισμούς στις αναλήψεις σε αμερικανικά δολάρια και λιβανέζικες λίρες, αν και αυτοί δεν έχουν επισημοποιηθεί με νόμο, γεγονός που έχει ωθήσει τους καταθέτες να αναζητούν πρόσβαση στα χρήματά τους μέσω προσφυγών ή δια της βίας.

Από τη χρονιά εκείνη, όταν κατέρρευσε ο χρηματοοικονομικός τομέας της χώρας, η λιβανέζικη λίρα έχει χάσει περισσότερο από το 98% της αξίας της.

Σήμερα η ισοτιμία ήταν περίπου 80.000 λίρες προς ένα δολάριο, την ώρα που πριν δύο ημέρες έφτανε τις 70.000 λίρες το ένα δολάριο.

WATCH: #BNNLebanon Reports.

Protesters in #Lebanon damaged and set fire to commercial banks in a #Beirut neighborhood on Thursday, blocking highways in protest over years of informal restrictions on cash withdrawals and increasingly deteriorating economic conditions.#Protestpic.twitter.com/8M7Yxuv5lQ