Χάος στον Λίβανο: Χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους - Εκατοντάδες νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πολλές οικογένειες, με λιγοστά ρούχα και τρόφιμα στα χέρια, ταξίδευαν με τα αυτοκίνητά τους, άλλες περίμεναν στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς τη Βηρυτό, περιμένοντας να μεταφερθούν σε προσωρινά καταφύγια μακριά από τον εφιάλτη των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Thousands of Lebanese are fleeing their homes following hundreds of Israeli strikes across Lebanon's east and south. The Lebanese Health Ministry says 492 people have been killed, including 35 children and 58 women — the deadliest day since the 2006 Israel-Hezbollah war. pic.twitter.com/0qlGKyeFv7