Xαοτικές σκηνές στο αεροδρόμιο της Καμπούλ - Αναφορές για πέντε νεκρούς από πυροβολισμούς - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία είνα αρμόδια για το αεροδρόμιο, είχαν πυροβολήσει νωρίτερα στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος.

Αξιωματούχοι δεν ήταν αμέσως διαθέσιμοι για να σχολιάσουν σχετικά με τους νεκρούς.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορσμένοι από τους αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Hundreds of people on the runway at #Kabul Airport, #Afghanistan as they all are trying to get onto a flight out of the country. Situation in the airport is worsening, C17s will be unable to take off without a clear runway. pic.twitter.com/0VHa1SKSWe