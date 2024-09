Χάρις για οπλοκατοχή: «Αν κάποιος μπει στο σπίτι μου, θα τον πυροβολήσω»

Μετά από ένα γέλιο, η υποψήφια των Δημοκρατικών συνέχισε: «Μάλλον δεν θα έπρεπε να το είχα πει, αλλά το προσωπικό μου θα το χειριστεί αργότερα». Όπως αναφέρει το BBC, η Χάρις, η οποία τόνισε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεδρικής συζήτησης ότι είναι κάτοχος όπλου, επανέλαβε ότι υποστηρίζει την απαγόρευση των επιθετικών όπλων. Ένα τέτοιο όπλο ήταν «κυριολεκτικά σχεδιασμένο ως εργαλείο πολέμου», είπε στην Γουίνφρεϊ. «Δεν έχει καμία θέση στους δρόμους μιας πολιτισμένης κοινωνίας».

