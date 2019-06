Χάρτη με τις συντεταγμένες του αμερικανικού drone που καταρρίφθηκε δημοσίευσε το Ιράν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

“Δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία για το που βρίσκονταν το όχημα όταν καταρρίφθηκε,” έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζαρίφ.

For more visual detail on the path, location, and point of impact of the U.S. military drone Iran shot down on Thursday, and of the waters over which it was flying, see these maps and coordinates.

There can be no doubt about where the vessel was when it was brought down.