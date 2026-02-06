Quantcast
Ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες στο Ομάν - Η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της - Real.gr
real player

Ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της

10:45, 06/02/2026
Ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Ξεκίνησαν στο Ομάν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που διεξάγονται μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις το Ιράν εκπροσωπεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ.

Λίγο νωρίτερα ο Αραγτσί είχε τονίσει ότι η χώρα του είναι «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι «οποιασδήποτε υπερβολικής απαίτησης ή απόπειρας τυχοδιωκτισμού».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία χρησιμοποιεί τη διπλωματία για να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν», επεσήμανε ο Αραγτσί στη διάρκεια της συνάντησής του με τον ομόλογό του του Ομάν Μπαντρ αλ Μπουσάιντι πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια της χώρας έναντι οποιασδήποτε υπερβολικής απαίτησης και απόπειρας τυχοδιωκτισμού» των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Αραγτσί και ο αλ Μπουσάιντι «συζήτησαν τα πιο σημαντικά διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ενώ δημοσίευσε και μια φωτογραφία των δύο ανδρών πίσω από ένα τραπέζι στο οποίο ήταν τοποθετημένες οι σημαίες των χωρών τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Το δίκτυο Κινέζων κατασκόπων πίσω από τη δράση του σμηνάρχου και οι τέσσερις συλλήψεις στη Γαλλία - Τι ερευνούν οι Αρχές

Το δίκτυο Κινέζων κατασκόπων πίσω από τη δράση του σμηνάρχου και οι τέσσερις συλλήψεις στη Γαλλία - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:39 06/02
Γιάννης Παναγόπουλος: Τι ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Οι εταιρείες-«οχήματα» και η απάντηση του προέδρου της ΓΣΕΕ

Γιάννης Παναγόπουλος: Τι ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Οι εταιρείες-«οχήματα» και η απάντηση του προέδρου της ΓΣΕΕ

09:34 06/02
Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για την μητέρα που «χάθηκε» στην άσφαλτο – Πώς έγινε το τροχαίο

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για την μητέρα που «χάθηκε» στην άσφαλτο – Πώς έγινε το τροχαίο

09:16 06/02
Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα

Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα

10:23 06/02
Άκης Πετρετζίκης: Το ατύχημα στα γυρίσματα της εκπομπής του - Η στιγμή που πέφτει από το άλογο

Άκης Πετρετζίκης: Το ατύχημα στα γυρίσματα της εκπομπής του - Η στιγμή που πέφτει από το άλογο

10:41 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης

23:39 05/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved