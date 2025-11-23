Ξεκίνησαν στη Γενεύη οι συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ - «Χρειαζόμαστε θετικό αποτέλεσμα» λέει ο Ζελένσκι - Οι όροι της ΕΕ - Real.gr

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία στη Γενεύη, με αφορμή το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ξεκινήσει.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στην Ελβετία για να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γερμάκ ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία».

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί».

Ζελένσκι: «Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δήλωσή του πριν από λίγο ανέφερε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι «η διπλωματία έχει ενεργοποιηθεί» στη Γενεύη και ελπίζει ότι οι συνομιλίες εκεί θα είναι εποικοδομητικές.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι δηλώνει ότι ελπίζει οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων συνομιλιών με την αμερικανική αντιπροσωπεία, να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.

«Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», καταλήγει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων για ειρήνη στην Ουκρανία

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν συντάξει μια αντιπρόταση που θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές που μίλησαν στο Sky News.

Αυτή περιλαμβάνει την κατάργηση των προτεινόμενων περιορισμών στον ουκρανικό στρατό, την επιστροφή του ελέγχου του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια στην Ουκρανία και την επίλυση άλλων εδαφικών διαφορών μετά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με την Washington Post.

«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών μακριά από την παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η νέα αυτή διπλωματική προσπάθεια έρχεται στον απόηχο της κριτικής που άσκησαν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας σε κοινή τους δήλωση ότι το σχέδιο θα άφηνε την Ουκρανία «ευάλωτη σε επιθέσεις».

Ο Τραμπ από την πλευρά του διαβεβαίωσε χθες ότι η πρότασή του δεν είναι η τελική, ενώ υπογράμμισε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι «θα πρέπει» να την αποδεχθεί.

Ο “κεντρικός” ρόλος της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως σε κάθε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί καθιστώντας την ευάλωτη σε μια επίθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει καταρχάς και κυρίως να σταματά τους σκοτωμούς και να τερματίζει τον πόλεμο, ενώ δεν θα φυτεύει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύρραξης», τόνισε σε μια ανακοίνωση.

«Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω τρία εξ αυτών. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας», τόνισε.

«Δεύτερον, ως ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα καθιστούσαν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλάται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν μια ευρωπαϊκή μοίρα», επισήμανε η φον ντερ Λάιεν.