Σε εξέλιξη η κρίσιμη σύνοδος κορυφής στο Λονδίνο: Οι 3 όροι «βιώσιμης ειρήνης» στην Ουκρανία - Real.gr

Στο Λάνσκαστερ Χάους, υποδέχτηκε ο Κιρ Στάρμερ 15 ηγέτες που προσήλθαν στη σύνοδο για την Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Η Βρετανία και η Γαλλία θα συνεργαστούν με την Ουκρανία «για ένα σχέδιο που θα σταματήσει τις μάχες» με τη Ρωσία και στη συνέχεια θα «συζητήσουν αυτό το σχέδιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, δίνοντας το στίγμα της συνόδου στο Λονδίνο, στην ατζέντα της οποίας περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη στο Κίεβο με στόχο τον τερματισμό των μαχών.

Πρώτος έφτασε ο Εμ. Μακρόν και δεύτερος ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Ακολούθησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και οι πρωθυπουργοί Σουηδίας και Τσεχίας, Ουλφ Κρίστερσον και Πετρ Φιάλα. Λίγο πριν τις 3:30 στον χώρο έφτασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Aκολούθησαν ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η άφιξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγράφηκε στις 16.00 ώρα Ελλάδος και «σήμανε την έναρξη της συνόδου».

BREAKING🇬🇧🇺🇦🇪🇺: Zelenskyy just pulled up to Lancaster House in London for the Ukraine summit where the true leaders meet— and make no mistake, this isn’t just another meeting.

Europe is waking up.

They finally see their own power — and they’re done waiting for MAGA America’s… pic.twitter.com/6JxOJRkmDX

— Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) March 2, 2025