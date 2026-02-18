Quantcast
Ξένοι κατάσκοποι μπορούν να δουν μηνύματα στο Telegram που έχουν στείλει Ρώσοι στρατιώτες - Real.gr
real player

Ξένοι κατάσκοποι μπορούν να δουν μηνύματα στο Telegram που έχουν στείλει Ρώσοι στρατιώτες

13:30, 18/02/2026
Ξένοι κατάσκοποι μπορούν να δουν μηνύματα στο Telegram που έχουν στείλει Ρώσοι στρατιώτες

Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να δουν μηνύματα που εστάλησαν από Ρώσους στρατιώτες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Telegram, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός για την ψηφιακή ανάπτυξη Μαξούντ Σαντάγιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Telegram, μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες μηνυμάτων στη Ρωσία, χρησιμοποιείται ευρέως από τις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά υφίσταται πιέσεις από τις αρχές που του έχουν επιβάλει περιορισμούς σχετικά με την αποτυχία του, όπως την χαρακτηρίζουν, να διαγράψει εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

«Υπάρχουν πολυάριθμες ενδείξεις ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πρόσβαση στην αλληλογραφία της εφαρμογής μηνυμάτων και χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά κατά του ρωσικού στρατού», φέρεται να δήλωσε ο Σαντάγιεφ.

Η Roskomnadzor, η ρωσική ρυθμιστική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες, έχει δηλώσει ότι περιορίζει σταδιακά την εφαρμογή Telegram εν μέσω ευρύτερων μέτρων καταστολής σε ξένης ιδιοκτησίας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, που όπως υποστηρίζει δεν συμμορφώνονται με τη ρωσική νομοθεσία.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αμερικανική εφαρμογή μηνυμάτων WhatsApp, που ανήκει στη Meta Platforms, έχει μπλοκαριστεί εντελώς επειδή δεν συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία, προτείνοντας στους Ρώσους να στραφούν αντ’ αυτού στην κρατικά υποστηριζόμενη «εθνική» εφαρμογή μηνυμάτων MAX. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι το MAX είναι εργαλείο παρακολούθησης, κάτι που αρνούνται οι ρωσικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Οι καταθέσεις - «φωτιά» και τα νέα βίντεο - Απολογείται ο ιδιοκτήτης

08:56 18/02
Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

Αναστασία Χατζηδάκη: «Δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου» - Αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως μέλος του ΠΑΣΟΚ

10:53 18/02
Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

Σοκ στην Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

09:19 18/02
Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

Γεωργιάδης: Είναι χυδαίο αυτό που κάνατε, εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα - Ένταση οn air σε εκπομπή της ΕΡΤ για την Κωνσταντοπούλου

12:08 18/02
«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

«Λευκό χαρτί» η prime time: Σε οριστικό φινάλε οδηγούνται σχεδόν όλες οι σειρές της τρέχουσας σεζόν

10:10 17/02
Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

Τα σπάνια της ζωής: Mωρό γεννήθηκε στις 34 εβδομάδες με δύο χρώματα σε μάτια, μαλλιά, επιδερμίδα

09:15 16/02
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak»

07:01 18/02
Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

Τα 3 ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό

12:30 17/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved