Ξέσπασε επί σκηνής ο Axl Rose σε συναυλία των Guns N’ Roses - Κλώτσησε ντραμς και πέταξε το μικρόφωνο - Real.gr

Ένα έντονο περιστατικό στη σκηνή με πρωταγωνιστή τον Axl Rose εκτυλίχθηκε σε πρόσφατη συναυλία του στην Αργεντινή.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής των Guns N’ Roses έχασε την ψυχραιμία του λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, κλώτσησε τα ντραμς και πέταξε το μικρόφωνό του.

Σε βίντεο από την εμφάνισή του το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο Estadio Tomás Adolfo Ducó στο Μπουένος Άιρες, που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Rose εμφανίζεται οργισμένος στη σκηνή, λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε με το ακουστικό του, όσο ερμήνευε το θρυλικό τραγούδι της μπάντας, Welcome To The Jungle.

Δείτε το βίντεο



Όπως ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του στην «Daily Mail», ο καλλιτέχνης αναστατώθηκε, επειδή «άκουγε μόνο τα κρουστά» στο ακουστικό του και «τίποτα άλλο. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα». Αυτός λέγεται ότι ήταν και ο λόγος, που αποσυντονίστηκε ο Axl Rose και επηρεάστηκε προσωρινά η ικανότητά του να ερμηνεύσει κατά τη διάρκεια της συναυλίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», «η ομάδα τεχνικών κατάφερε να διορθώσει το πρόβλημα μέχρι το τρίτο τραγούδι και η συναυλία συνεχίστηκε ομαλά». Παράλληλα, το ίδιο μέσο αναφέρει ότι η αναστάτωση του Rose δεν σχετιζόταν με τον Carpenter και την απόδοσή του. Αν και ο Axl Rose φαινόταν να κοιτάζει προς το σετ των τυμπάνων κατά την έκρηξή του, η ίδια πηγή τόνισε ότι η έκρηξή του δεν είχε σχέση με τον ντράμερ: «Δεν υπήρχε πρόβλημα με τον ντράμερ, που είναι εξαιρετικός».