Χεζμπολάχ: Ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με «σμήνος drones» κατά του στρατοπέδου της Ταξιαρχίας Γκολάνι στην Μπινγιαμίνα

#Israel said that at least 20 people were injured, five critically, after a drone launched by #Hezbollah from south #Lebanon struck south of Haifa. pic.twitter.com/I6ramSzwvv

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, από μια επίθεση με drone στην Μπινγιαμίνα.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Ισραήλ τόνισε ότι τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες.

#BREAKING Israel is carrying out a horrific massacre targeting families in the Tulkarm camp in the West Bank.

The death toll has reached 20, with many more injured.

The Israeli attack was carried out using F-35 fighter jets. pic.twitter.com/QxCERfTI6L