Χεζμπολάχ: Aνέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε σπίτι του Νετανιάχου

Ακολούθησε ισραηλινός βομβαρδισμός στην περιοχή όπου διεξαγόταν η συνέντευξη Τύπου στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Η περιοχή έγινε στόχος βομβαρδισμών, μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΑΝΙ)

«Ανακοινώνουμε την απόλυτη και αποκλειστική μας ευθύνη για την επιχείρηση στην Καισάρεια (...) που είχε ως στόχο τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου (...)», δήλωσε ο Αφίφ πριν από τη διακοπή της συνέντευξης Τύπου στις νότιες συνοικίες της Βηρυτού. Αναγνώρισε επίσης ότι μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι από το Ισραήλ, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό αυτών.

??BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU'S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT

Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel "Al-Hadath."

Netanyahu wasn’t present, and no injuries were… pic.twitter.com/dFjbLE0v0C