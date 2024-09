Χεζμπολάχ: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου της Μοσάντ κοντά στο Τελ Αβίβ - Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

"Η Ισλαμική Αντίσταση εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο Qader 1 στις 06:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (...) με στόχο το γενικό αρχηγείο της Μοσάντ σε προάστιο του Τελ Αβίβ", ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ.

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την ώρα που το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ αναχαίτιζε έναν πύραυλο εδάφους- εδάφους, ο οποίος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον ισραηλινό εναέριο χώρο προερχόμενος από τον Λίβανο, επεσήμανε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός.

Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η πόλη Νετάνια.

The sirens sound in Tel Aviv earlier today due to #Hezbollah Missiles pic.twitter.com/7Tab20dLva