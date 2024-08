Χεζμπολάχ: Επίθεση με drones κατά του Ισραήλ - ΒΙΝΤΕΟ

Το σιιτικό ένοπλο κίνημα του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε drones φορτωμένα με εκρηκτικά κατά στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα στη δολοφονία ενός ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς στη Σιδώνα στο νότιο Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν «σμήνος drones φορτωμένων με εκρηκτικά» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού κοντά στην πόλη Σαφέντ «σε αντίποινα στη δολοφονία που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός στη Σιδώνα», τόνισε ανακοίνωση του λιβανέζικου κινήματος, προσθέτοντας ότι αυτή είναι «η πρώτη φορά» που η Χεζμπολάχ στοχεύει αυτή τη βάση.

A continuous sequence of alarms in the last few minutes towards the conflict line, the Western Galilee, the southern Golan, Hermon, Rosh Pina, Safed Accompanied by missile fire and aircraft penetration.#Israel ???? ???? pic.twitter.com/4QF67lVKWE — Brother Joshua Pichardo (@JoshuaPich9909) August 10, 2024

Την Παρασκευή, ένας αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Σιδώνα του Λιβάνου. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων NNA, ο Σάμερ αλ Χατζ σκοτώθηκε όταν ισραηλινό drone έπληξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε. Το θύμα ήταν υπεύθυνος ασφαλείας της Χαμάς στον καταυλισμό Άιν ελ Χέλουε, τον μεγαλύτερο παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στον Λίβανο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο «διοικητής» της, Σάμερ αλ Χατζ σκοτώθηκε.

There are reports of rockets/drones hitting Safed, northern Israel. As far as I can see, they all hit open ground. pic.twitter.com/yHbmfi4Wyx — Intelligence FRONT (@ferhatturkantr) August 10, 2024

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε» τον Σάμερ αλ Χατζ σε επιδρομή, τον οποίο παρουσίασε ως «ανώτερο διοικητή» της Χαμάς στον Λίβανο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ