Χίλαρι Κλίντον: Ξέσπασε σε γέλια όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θα μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού - ΒΙΝΤΕΟ

Η κάμερα κατέγραψε την πρώην ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεσπά σε γέλια, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της και πρώην Πρόεδρο, Μπιλ Κλίντον.

Kamala Harris and Hilary Clinton react to Donald Trump declaring he will rename the Gulf of Mexico to Gulf of America.

pic.twitter.com/zxcXz374P3