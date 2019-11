Χιλή: Ακαρπες οι επαφές Πινιέρα με την αντιπολίτευση - Νέες επεισοδιακές κινητοποιήσεις στο Σαντιάγο

Ορισμένοι διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπα πέταξαν πέτρες και φώναξαν «δολοφόνοι!» απευθυνόμενοι σε αστυνομικούς, αναφερόμενοι στους είκοσι νεκρούς των ταραχών και των διαδηλώσεων. Η αστυνομία αντέδρασε κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Λίγο νωρίτερα χθες, εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν αποκλείσει την Αλαμέδα, την κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας, σε μικρή απόσταση από το προεδρικό ανάκτορο Λα Μονέδα. Απωθήθηκαν από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης με εκτενή χρήση εκτοξευτήρων νερού υπό πίεση και δακρυγόνων.

Ο Άλβαρο Ελισάλδε, πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS, αξιωματική αντιπολίτευση) τόνισε μετά το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών που συγκάλεσε ο πρόεδρος Πινιέρα ότι η κυβέρνηση δεν είναι «διατεθειμένη να ακούσει τα αιτήματα των πολιτών». Ο αρχηγός του κεντροαριστερού Κόμματος για τη Δημοκρατία (PPD), ο Εράλδο Μουνιός, δήλωσε πως δεν διαπιστώνει «για την ώρα» από πλευράς κυβέρνησης διάθεση «για διάλογο».

