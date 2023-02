Χιλή: Εννέα τραυματίες και δεκάδες καμένα σπίτια από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα εν μέσω καύσωνα

Από τους εννέα τραυματίες, οι οκτώ είναι πυροσβέστες, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Συνολικά, σήμερα, 178 πυρκαγιές ήταν ενεργές σήμερα Παρασκευή.

More scenes from Chile’s wildfire bust this week. Here in Tomè crews are doing structure protection after the fire jumped the road. I’ve been told by folks that are in the know that there that there is only one Aerotek platform available for the entire country. #wildfire#chilepic.twitter.com/VTm2PLWNAM