Χιλή: Κρατούμενη άρπαξε το όπλο αστυνομικού και άρχισε να πυροβολεί σε ζωντανή μετάδοση

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται στην αγορά, πυροβόλησε τέσσερις φορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα είχε τσακωθεί με αστυνομικούς.

???? #Chile: A woman snatched gun from a police guard in the middle of a police procedure and began shooting, leaving two injured, a cameraman who was at the scene and a guard. pic.twitter.com/43qaNB3RuO