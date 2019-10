Χιλή: Μετά τις διαδηλώσεις ανεστάλη η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου του μετρό στο Σαντιάγο - Καταστροφές σε δεκάδες σταθμούς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Θέλω να ανακοινώσω σήμερα ότι θα αναστείλουμε την αύξηση της τιμής του εισιτηρίου του μετρό», δήλωσε με τηλεοπτικό του διάγγελμα από το προεδρικό μέγαρο του Λα Μονέδα ο Πινιέρα, καθώς οι ογκώδεις διαδηλώσεις συνεχίζονταν σε πολλές γειτονιές της χιλιανής πρωτεύουσας.

