Χιλή: Σε επιφυλακή για τον κίνδυνο τσουνάμι μετά την έκρηξη ηφαιστείου - Βίντεο

Οι κάτοικοι των νησιών Τόνγκα κατέφυγαν σε περιοχές που βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο υψόμετρο σήμερα, ενώ ένα τσουνάμι σχεδόν 1,2 μέτρου σημειώθηκε από νέα έκρηξη -- που ακούστηκε σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων -- του ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα Χούνγκα Χα'απάι.

Η έκρηξη διήρκησε οκτώ λεπτά και ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε "σαν μια μακρινή βροντή" στα νησιά Φίτζι, σε απόσταση 800 και πλέον χιλιομέτρων από εκεί, δήλωσαν οι αρχές των Φίτζι.

Στις ΗΠΑ, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι στη δυτική ακτή, ενώ η Χαβάη επλήγη από πλημμύρες.

Tsunami warning issued for USA, Canada and Chile after volcano eruption in Tonga • Explosion viewed from space • A dense layer of smoke and ash covered the area. #breakingpic.twitter.com/wY915tKE0f