Χιλή: Στους 12 οι νεκροί από τις ταραχές, εκατοντάδες τραυματίες - Τρίτη νύχτα απαγόρευσης κυκλοφορίας

ΒΙΝΤΕΟ: RT

Στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας της Χιλής, του Σαντιάγο, όπου ζουν περίπου 7,6 εκατομμύρια άνθρωποι, επιβλήθηκε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 20:00 της Δευτέρας ως τις 06:00 σήμερα Τρίτη [01:00 ως 12:00 της Τρίτης ώρες Ελλάδας].

Μολαταύτα οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και οι ταραχές συνεχίστηκαν χθες στο Σαντιάγο, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο. Δύο συγκεντρώσεις σε πλατείες της πρωτεύουσας της Χιλής ήταν ειρηνικές, αλλά η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντλίες νερού υπό πίεση για να διαλύσει μια μικρή ομάδα που πέταγε πέτρες, έστησε οδοφράγματα και λεηλάτησε ένα κατάστημα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο 24 Horas.

#Chile declares state of emergency and implements a curfew as violent protests rock capital pic.twitter.com/vTBRsEIwFI