Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στη Βαγδάτη και την Τεχεράνη υπέρ των Παλαιστινίων

Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπου οι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες.

Η Τεχεράνη, η οποία υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά τους μαχητές της Χαμάς, ενός κινήματος που έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατικό από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καλέσει τις ισλαμικές και τις αραβικές χώρες της περιοχής να σχηματίσουν ενιαίο μέτωπο εναντίον του Ισραήλ.

