Χιλιάδες διαδηλωτές σε Μ. Βρετανία και Τυνησία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

«Ζητάμε να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός για να σταματήσει αυτή που το κορυφαίο δικαστήριο του κόσμου έκρινε πως είναι πιθανή γενοκτονία», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ο Μπεν Τζαμάλ, διευθυντής της Εκστρατείας Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (Palestine Solidarity Campaign), μιας από τις συλλογικότητες που οργάνωσαν την κινητοποίηση.

Κατηγορώντας τη βρετανική κυβέρνηση πως «δίνει πράσινο φως» στις ενέργειες του ισραηλινού στρατού στην πράξη συνεχίζοντας να εγκρίνει εξαγωγές όπλων, ο Μπεν Τζαμάλ έκρινε πως είναι απαραίτητο να υπάρξει «θεμελιώδης αλλαγή» στην πολιτική της και πρόσθεσε ότι «μέχρι να την εξασφαλίσουμε, θα συνεχίσουμε να διαδηλώνουμε».

UK role in Gaza genocide blasted at 11th national Palestine demo@aminataylor reports from London,

Part 1 pic.twitter.com/P1RFeWbCWy