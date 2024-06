Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν συμφωνία για τους ομήρους στη Γάζα

Οι περισσότεροι από τους συγκεντρωμένους που μίλησαν στο AFP δεν έκρυψαν πως φοβούνται ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία.

Για την Ντίτι Καπουάνο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός ενδιαφέρεται περισσότερο για την «εξουσία» του από ό,τι για την τύχη των ομήρων.

«Ελπίζω ο κ. Μπάιντεν να ασκήσει επαρκή πίεση ώστε η κυβέρνηση και ο κ. Νετανιάχου να δεχθούν τη συμφωνία», συνέχισε η 46χρονη με την ισραηλινή σημαία στους ώμους.

Top Netanyahu adviser: ‘It’s not a good deal but we dearly want the hostages released’ https://t.co/jv55jOMEQ2

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων και των Εξαφανισθέντων ανέφερε πως θα απαιτήσει «η ισραηλινή κυβέρνηση να εγκρίνει αμέσως τη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και να ξαναφέρει σπίτι όλους τους ομήρους».

«Θα ζητήσουμε επίσης όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης και τα μέλη του συνασπισμού να δεσμευτούν δημόσια να υποστηρίξουν τη συμφωνία και να μην επιτρέψουν (...) να τορπιλιστεί και να θέσουν σε κίνδυνο τους ομήρους», πρόσθεσε η συλλογικότητα.

Ακροδεξιοί ισραηλινοί υπουργοί απαίτησαν να παραιτηθούν, να ρίξουν την κυβέρνηση αν ο κ. Νετανιάχου προχωρήσει στο κλείσιμο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία», αντέτεινε ο Γκλικ Γκιλάντ, 51 ετών, κρατώντας πελώρια αμερικανική σημαία. «Είμαστε αρκετά δυνατοί για να ασχοληθούμε με τον πόλεμο μετά. Καταρχήν ας τους ξαναφέρουμε σπίτι», πρόσθεσε.

«Ελπίζω επειδή εμπιστεύομαι τον λαό μου, όχι επειδή εμπιστεύομαι την κυβέρνησή μου», συνόψισε η Ντορίτ Λαόρ, διαδηλώτρια 60 ετών.

Protesters in Tel Aviv urge PM Netanyahu to negotiate a deal for hostages held by Hamas. This follows Biden's proposed 3-phase ceasefire plan, including a 6-week halt, hostage release, and increased aid to Gaza. Learn more: https://t.co/YMfN00wKCb

??: Marko Djurica/Reuters,… pic.twitter.com/jUepJK3d1N