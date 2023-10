Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκενώνουν τη Γάζα - Έληξε το τελεσίγραφο - Το Ισραήλ «ετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων»

Οι ισραηλινές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακα «ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έκανε καμία άλλη διευκρίνιση στο βίντεο αυτό, που δείχνει μόνο τους στρατιώτες να κουνούν καταφατικά το κεφάλι, απαντώντας στην ερώτησή του.

Η Χαμάς από την πλευρά της λέει στον κόσμο να μην φύγει επειδή οι δρόμοι δεν είναι ασφαλείς. Υποστηρίζει ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα εναντίον λεωφορείων και φορτηγών που μετέφεραν πρόσφυγες την Παρασκευή. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό. Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς εμποδίζει τους κατοίκους να φύγουν γιατί θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

One of the main evacuation routes from northern Gaza, al-Rasheed street, is absolutely flooded with residents attempting to evacuate south.

This footage was taken just south of the IDF-declared demarcation line of Wadi Gaza. pic.twitter.com/EaUZc2tScW