Χιλιάδες υποστηρικτές των Χούθι διαδήλωσαν στην Υεμένη κατά του συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα

Η διαδήλωση είχε κεντρικό σύνθημα «ο συνασπισμός για την προστασία ισραηλινών πλοίων δεν μας τρομοκρατεί» και συμμετέχοντες φώναζαν συνθήματα όπως «αν πλησιάσει οποιοδήποτε πλοίο, θα το χτυπήσουμε», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα των σιιτών ανταρτών, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης.

Παρόμοια συγκέντρωση και πορεία έγινε στη Σαάντα, προπύργιο των Χούθι στη βόρεια Υεμένη.

Οι διαδηλώσεις αυτές οργανώθηκαν λίγα 24ωρα αφού ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι διεμήνυσε πως οι επιθέσεις εναντίον πλοίων που ανήκουν στο Ισραήλ ή κατευθύνονται σε λιμάνια της χώρας θα συνεχιστούν.

Thousands of mobilised Yemenis with weapons gathered in Yemen's Sa'ana to support the Ansarullah (houthis)

They are warning the US that their naval coalition does not scare the Yemenis.

The US will face a more united nation than they did in Afghanistan or Vietnam pic.twitter.com/EJiBgJYDlw