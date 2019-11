Χημική επίθεση σε νηπιαγωγείο στην Κίνα - Στο νοσοκομείο 51 μαθητές

Ένας άνδρας εισέβαλε και τους ψέκασε με διαβρωτικό υγρό, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Κονγκ σχεδόν μια ώρα μετά την επίθεση.

"Επειδή οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν παιδί, η έλλειψη της οικογενειακής θαλπωρής είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει ψυχική διαταραχή", είπαν οι τοπικές αρχές προσθέτοντας ότι είχε προβλήματα και στην προσωπική ζωή και την εργασία του.

Όλα αυτά του προκάλεσαν "μια απαισιόδοξη νοοτροπία και σκέψεις για εκδίκηση εις βάρος της κοινωνίας", σημείωσαν.

The suspect, a 23-year-old surnamed Kong, enters the kindergarten by climbing a wall before spraying victims with sodium hydroxide. https://t.co/roFoz9z1Kb