Χιονοπτώσεις στη Νότια Αφρική: 39χρονη πέθανε από υποθερμία

Μια 39χρονη γυναίκα πέθανε υπό υποθερμία στο νοσοκομείο χθες, αφότου πέρασε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο εγκλωβισμένη στον δρόμο μαζί με άλλους επιβάτες, σε ένα ταξί-μίνι βαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόλαντ Ρόμπερτσον, ένα στέλεχος της εταιρείας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Midlands EMS.

Οι ταξιδιώτες είχαν εγκλωβιστεί κοντά στην πόλη Μόοιπλαας, σε απόσταση περίπου 430 χιλιομέτρων από το Γιοχάνεσμπουργκ. «Παρέμειναν στο κρύο όλη τη νύχτα, χωρίς κουβέρτες, χωρίς τίποτα. Δεν είχαν προετοιμαστεί για αυτό», δήλωσε ο Ρόμπερτσον στο τηλεοπτικό δίκτυο ENCA.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επιβατών συνεχίζονται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες σήμερα, ιδίως γύρω από το πέρασμα του Βαν Ρίνεν, στα όρη του Ντράκενσμπεργκ, σε απόσταση περίπου 330 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, έγινε γνωστό από την ανάδοχη εταιρεία του Ν3.

Snow in South Africa between Johannesburg and Durban, with some locations reporting up to 6 feet ?? ??pic.twitter.com/UOGboa9aLN