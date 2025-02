Χήρα Ναβάλνι κατά Πούτιν: Επιδιώκει να διαγράψει από τη μνήμη μας το όνομα του Αλεξέι, να κρύψει την αλήθεια για τη δολοφονία του

"Ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι: να διαδηλώσει, να γράψει στους πολιτικούς κρατούμενους, να κάνει να αλλάξουν γνώμη οι κοντινοί του άνθρωποι, να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον", είπε, ζητώντας να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι "το καλό θα υπερισχύσει".

Η Γιούλια Ναβάλναγια, που πήρε τα ηνία του κινήματος του εκλιπόντος αντιπολιτευόμενου, αναμένεται να συμμετάσχει μέσα στη μέρα σε μια εκδήλωση στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης του Ναβάλνι που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορες χώρες.

"Ο Αλεξέι εμπνέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουν πως η χώρα μας, δεν είναι μόνο ο πόλεμος, η διαφθορά και η καταπίεση", αναφέρει στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η Ναβάλναγια κατηγόρησε επίσης τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει "να διαγράψει από τη μνήμη μας το όνομα του Αλεξέι, να κρύψει την αλήθεια για τη δολοφονία του και να μας αναγκάσει στην παραίτηση".

"Όμως δεν θα τα καταφέρει. Ο πόνος που αισθανόμαστε μας κάνει πιο δυνατούς και φέτος έδειξε πως είμαστε πιο δυνατοί απ΄ό,τι νομίζαμε", είπε, καλώντας τον κόσμο να παραδειγματιστεί από το "κουράγιο", "την αίσθηση χιούμορ" και την ικανότητα του εκλιπόντος συζύγου της "να αγαπάει τη χώρα μας αληθινά".

Χαρισματικός ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, υπ΄αριθμόν ένα πολιτικός εχθρός του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ναβάλνι είχε χαρακτηριστεί "εξτρεμιστής" από τη ρωσική δικαιοσύνη.

Η δημόσια αναφορά στον ίδιον ή στην οργάνωσή του, Ίδρυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, χωρίς διευκρίνιση ότι έχουν χαρακτηριστεί "εξτρεμιστές", εκθέτει όσους το κάνουν σε κίνδυνο βαριών κυρώσεων.

Η απειλή αυτή παραμένει σε ισχύ παρά τον θάνατό του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκης σε μια φυλακή του ρωσικού Αρκτικού Κύκλου στις 16 Φεβρουαρίου 2024. Οι υποστηρικτές του δηλώνουν ότι δολοφονήθηκε στη φυλακή.

Αλεξέι Ναβάλνι: Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον τάφο του στη Μόσχα – Πυρά από ΕΕ κατά Πούτιν

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στη Μόσχα στον τάφο του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, παρά τον κίνδυνο αντιποίνων από τις αρχές, έναν χρόνο μετά τον θάνατο υπό κράτηση του σφοδρού επικριτή του Κρεμλίνου.

Άνθρωποι σε μικρές ομάδες, μεταξύ τους οικογένειες με παιδιά, ή και μόνοι τους, πέρασαν σήμερα το πρωί από το κοιμητήριο Μπορισόβσκι, εν μέσω ψύχους.

