Χιροσίμα, 74 χρόνια μετά την ατομική βόμβα - Ο Δήμος ζητά την απαγόρευση πυρηνικών όπλων

Ο δήμαρχος της Χιροσίμας, ο Καζούμι Ματσούι, με την ευκαιρία των τελετών μνήμης, απηύθυνε έκκληση στο Τόκιο να επικυρώσει τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2017 από 122 χώρες και την έχουν υπογράψει έκτοτε οι μισές από αυτές, ωστόσο απορρίπτεται από όλες τις πυρηνικές δυνάμεις.

Peace Action's representatives Susie Allison Litton and Rosalie Brooks have arrived in Hiroshima to commemorate the 74th anniversary of the atomic bomb attacks.

We never forget ... so that we will work to make sure it never happens again. #NoFirstUse#nuclearban#HiroshimaDaypic.twitter.com/6qeTYZzJlY