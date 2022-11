Χλευασμός και περιφρόνηση προς τον Τραμπ από ΜΜΕ που τον υποστήριζαν αλλά και από τους Ρεπουμπλικάνους - «Πάρτι» στο twitter

GOP source tells me “if it wasn’t clear before it should be now. We have a Trump problem”

Και η Wall Street Journal, ανάρτησε άρθορ με τίτλο «Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος ηττημένος των Ρεπουμπλικάνων»

Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει: «Τι θα κάνουν οι Δημοκρατικοί όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι πια εδώ για να χάσει τις εκλογές; Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί την Τρίτη οι Δημοκρατικοί πέτυχαν ξανά να κάνουν τον πρώην Πρόεδρο κεντρικό θέμα της εκστρατείας και ο κ. Τραμπ τους βοήθησε να το κάνουν».

«Πάρτι» έγινε και στο twitter με το hashtag #TrumptyDumpty

Hey #AG Merrick #Garland, the Mid Terms are Over. Can we get an indictment please? What is your excuse now? Do your job and #DOSOMETHINGPLEASE#TrumptyDumpty#Trump2024#MAGAmeltdown#MAGAMORON#MAGATears#redpuddlepic.twitter.com/pQTFquncAz