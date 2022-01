Χονγκ Κονγκ: 2.000 χάμστερ θα θανατωθούν μετά από κρούσμα κορωνοϊού σε κατάστημα μικρών ζώων - Βίντεο

Η υπάλληλος μολύνθηκε από την παραλλαγή Δέλτα, που σπανίζει στις τοπικές αλυσίδες μετάδοσης του Χονγκ Κονγκ.

«Σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει σήμερα καμία απόδειξη ότι τα ζώα μεταδίδουν τον κορονοϊό στους ανθρώπους, αλλά θα λάβουμε προληπτικά μέτρα», εξήγησε η Τσαν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Από τα τεστ που έγιναν στο κατάστημα Little Boss, σε μια πολυσύχναστη συνοικία της πόλης, διαπιστώθηκαν 11 θετικά αποτελέσματα στα χάμστερ. Οι αρχές πιστεύουν ότι τα ζώα εισήχθησαν από την Ολλανδία και ζήτησαν από όσους αγόρασαν χάμστερ μετά τις 22 Δεκεμβρίου να τα παραδώσουν για να θανατωθούν.

Το Little Boss έκλεισε σήμερα και περίπου 1.000 ζώα που φιλοξενούνταν εκεί, κατασχέθηκαν και θανατώθηκαν. Σε αυτά θα προστεθούν άλλα 1.000 χάμστερ από άλλα καταστήματα πώλησης ζώων του Χονγκ Κονγκ. Περίπου 150 πελάτες και 20 υπάλληλοι στάλθηκαν σε κέντρο καραντίνας, ενώ αποφασίστηκε επίσης να διακοπεί η εισαγωγή μικρών ζώων.

Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν την επαφή με ζώα συντροφιάς και να κρατούν καθαρά τα σπίτια τους. «Σε καμία περίπτωση να μην εγκαταλείψουν τα ζώα τους στον δρόμο», είπε ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας, Λέουνγκ Σιου-φάι.

