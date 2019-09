Χονγκ Κονγκ: Διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν το διεθνές αεροδρόμιο - Ξυλοκοπούσαν το πλήθος οι αστυνομικοί (ΒΙΝΤΕΟ)

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κουκουλοφόροι διαδηλωτές, ντυμένοι στα μαύρα και κρυμμένοι πίσω από ομπρέλες, ώστε να μην καταγράφονται από τις κάμερες παρακολούθησαν, έστησαν οδοφράγματα στον τερματικό σταθμό των λεωφορείων του αεροδρομίου. Άλλοι εφάρμοσαν μια "επιχείρηση σαλίγκαρος", δηλαδή κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το αεροδρόμιο, στο νησί Λαντάου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί καθυστερήσεις στις πτήσεις. Αστυνομικοί των υπηρεσιών καταστολής έχουν αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο.

Η πρώην βρετανική αποικία βιώνει εδώ και τρεις μήνες τη σοβαρότερη πολιτική κρίση της μετά την επανένωση με την Κίνα, το 1997. Σχεδόν καθημερινά οργανώνονται κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταπάτηση των ελευθεριών και τις εντεινόμενες παρεμβάσεις του Πεκίνου στο Χονγκ Κονγκ.

Θεωρητικά, οι διαμαρτυρόμενοι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να διαδηλώνουν στο αεροδρόμιο, μετά την απόφαση που ελήφθη τον περασμένο μήνα, καθώς από τις κινητοποιήσεις και τα βίαια επεισόδια επηρεάστηκαν εκατοντάδες πτήσεις.

Το Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, μολονότι είχαν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις. Αργά το απόγευμα και μέχρι αργά το βράδυ σημειώνονταν ταραχές σε πολλές συνοικίες. Βόμβες μολότοφ, φωτιές και δακρυγόνα, το κέντρο του Χονγκ Κονγκ βυθίστηκε στο χάος, με τους διαδηλωτές να πυρπολούν ένα τεράστιο οδόφραγμα στην περιοχή Ουαντσάι, σε απόσταση μόλις εκατό μέτρων από το γενικό αρχηγείο της αστυνομίας.

Μέχρι αργά το βράδυ, οι ταραχές συνεχίζονταν σε όλη την πόλη, με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν τους διαδηλωτές μέχρι και μέσα στους σταθμούς του μετρό. Ένα βίντεο που γυρίστηκε από τοπικό μέσο ενημέρωσης, δείχνει τους αστυνομικούς να επιτίθενται και να ξυλοκοπούν ένα πλήθος που έχει καταφύγει σε ένα βαγόνι. Ακούγεται ένας άνδρας να ουρλιάζει ενώ, γονατιστός, προσπαθεί να προστατεύσει μια φίλη τους και τον ψεκάζουν με σπρέι πιπεριού. Οι αστυνομικοί αποχωρούν κατόπιν, χωρίς να συλλάβουν κανέναν.

Hong Kong police have violently tackled suspected protesters after thousands marched in the city in defiance of a ban.

For more, head here: https://t.co/lDikVLlUNPpic.twitter.com/eMV9k524ma