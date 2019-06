Χονγκ Κονγκ: Διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα ζητούν την παραίτηση της επικεφαλής της κυβέρνησης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μερικοί διαδηλωτές κρατούσαν λευκά γαρύφαλλα και άλλοι πανώ που έγραφαν «Μην πυροβολείτε», καθώς θέλουν να αποφύγουν μια επανάληψη της βίας που συγκλόνισε αυτό το χρηματοοικονομικό κέντρο την περασμένη Τετάρτη, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ με σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ και εκτόξευσε δακρυγόνα.

Tens of thousands dressed in black rally to demand Hong Kong leader steps down https://t.co/wIH0w4FK2A pic.twitter.com/1RdRs74Qnw

Εθελοντές για τις πρώτες βοήθειες έσπευσαν επιτόπου καθώς μερικοί διαδηλωτές λιποθύμησαν καθώς οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Άλλοι μοίραζαν νερό και ανεμιστήρες καθώς αναχωρούσαν από το πάρκο Βικτόρια για να πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι τα γραφεία της κυβέρνησης.

Το πλήθος επευφημούσε όταν οργανωτές κάλεσαν μέσω μεγαφώνων την επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ να παραιτηθεί.

Η Λαμ, η οποία υποστηρίζεται από το Πεκίνο, ανέστειλε χθες, Σάββατο, επ' αόριστον τη διαδικασία για την υιοθέτηση του νομοσχεδίου που θα έστελνε υπόπτους να δικαστούν στην Κίνα, εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη» της, αλλά χωρίς να ζητήσει συγγνώμη.

Ήταν μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές υποχωρήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ από το 1997 που η Βρετανία επέστρεψε το έδαφος αυτό στην Κίνα, ενώ έθεσε σε αμφισβήτηση την ικανότητα της Λαμ να συνεχίσει να ηγείται της πόλης.

