Χονγκ Κονγκ: Επεισοδιακή διαδήλωση την πρώτη μέρα του έτους - Δακρυγόνα από την αστυνομία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP - ΒΙΝΤΕΟ: ABC, RT

Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων φορούσαν μάσκες και ήταν μαυροφορεμένοι ανασυντάχθηκαν και απάντησαν εκτοξεύοντας αρκετές βόμβες μολότοφ και χρησιμοποιώντας ως ασπίδες ανοιγμένες ομπρέλες.

Protesters gathered in Hong Kong to maintain focus on anti-government demonstrations, chanting "liberate Hong Kong, revolution of our time," as the countdown rang in the New Year. https://t.co/ygEZrxm0Gopic.twitter.com/ECo0TvB9rn