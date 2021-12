Χονγκ Κονγκ: Έσβησε η φωτιά στο Κέντρο Παγκόσμιου Εμπορίου - Είχαν εγκλωβιστεί δεκάδες άνθρωποι - ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν πως πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες με δύο μάνικες υψηλής πίεσης, ενώ χρησιμοποίησαν τηλεσκοπικές κλίμακες και αναπνευστικές συσκευές στην προσπάθειά τους να διασώσουν τους παγιδευμένους.

Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz