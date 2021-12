Χονγκ Κονγκ: Πανικός από πυρκαγιά στον Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου - Πάνω από 300 εγκλωβισμένοι στην ταράτσα - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας South China Morning Post, περισσότεροι από 300 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη. Μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι άνθρωποι που είχαν πάει για ψώνια ή σε κάποιο εστιατόριο του κτιρίου αυτού των 38 ορόφων, μέσα στο οποίο υπάρχουν γραφεία, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια.

Watch: People wait to be rescued after a major fire broke out at Hong Kong’s World Trade Center, trapping dozens. #HongKong https://t.co/FivoWwgXyR pic.twitter.com/ANTz9Iegqi

Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά, ενώ έχουν στήσει σκάλες προκειμένουν να σώσουν τους εγκλωβισμένους.

#Breaking: A fire broke out on Wednesday noon at the World Trade Center at Causeway Bay in #HongKong, trapping about 100 people and causing two injuries so far. The rescue is underway. pic.twitter.com/KYvcYM3ZiL