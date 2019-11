Χωρίς ξεκάθαρο νικητή το debate μεταξύ Τζόνσον και Κόρμπιν

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο κ. Τζόνσον ρώτησε πολλές φορές αν οι Εργατικοί θα στήριζαν την έξοδο από την ΕΕ με μια νέα συμφωνία ή την παραμονή στην ΕΕ στο δεύτερο δημοψήφισμα που έχει πει ότι θα διεξήγαγε ως πρωθυπουργός ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

Ο ηγέτης των Εργατικών απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, προκαλώντας το ειρωνικό γέλιο μελών του ακροατηρίου όταν είπε πως η θέση του αναφορικά με το Brexit είναι «ξεκάθαρη».

Ο κ. Κόρμπιν απέρριψε δε τη διαβεβαίωση του Μπόρις Τζόνσον ότι θα μπορέσει να κλείσει μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου στα τέλη του 2020.

Αντίστοιχα, το γέλιο του ακροατηρίου προκάλεσε η δήλωση του κ. Τζόνσον ότι «η αλήθεια έχει σημασία στην πολιτική» και η προτροπή του προς τους πολίτες να αναλογιστούν πως ο ίδιος στην πορεία του ως πολιτικός έχει κάνει όσα έχει πει ότι θα έκανε.

Ο κ. Κόρμπιν απέρριψε, εξάλλου, ως «ανοησίες» τον ισχυρισμό του κ. Τζόνσον ότι ως κυβέρνηση οι Εργατικοί θα συναινούσαν στο αίτημα για δεύτερο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας της Σκωτίας, ώστε να εξασφαλίσουν τη στήριξη του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας.

